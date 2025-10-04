Metz Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Ligue 1 Metz-Marsilya maçı hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligue 1'de heyecan bugün de devam ediyor. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelede, güçlü kadrosuyla dikkat çeken Marsilya, Metz deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Fransa Ligue 1'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Metz - Marsilya maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Stade Saint-Symphorien'de oynanacak ve CANLI yayınlanacak olan mücadelenin tüm detaylı saat ve kanal bilgilerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metz-Marsilya maçını takip etmek için tıklayınız.

METZ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de Metz ve Marsilya arasındaki bu kritik mücadele, futbol takvimlerinde yerini aldı. Karşılaşma Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 18:00'de başlayacak.

METZ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1 maçlarının Türkiye'deki yayın hakları beIN Sports platformuna aittir. Metz - Marsilya mücadelesi de bu platform üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

Metz muhtemel 11'i: Fischer; Kouao, Yegbe, Gbamin; Tsitaishvili, B. Traore, Deminguet, Sane; Hein, Sabaly; Diallo

Marseille muhtemel 11'i: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina; O'Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Weah; Gouiri