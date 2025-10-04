CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Metz Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Ligue 1 Metz-Marsilya maçı hangi kanalda?

Metz Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Ligue 1 Metz-Marsilya maçı hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de haftanın en çok izlenen karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor! Avrupa kupalarını hedefleyen ve ligin iddialı ekibi Marsilya, deplasmanda Metz'e konuk oluyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, "Metz - Marsilya maçı ne zaman?", "Saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını arıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 15:18
Metz Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Ligue 1 Metz-Marsilya maçı hangi kanalda?

Ligue 1'de heyecan bugün de devam ediyor. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelede, güçlü kadrosuyla dikkat çeken Marsilya, Metz deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Fransa Ligue 1'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Metz - Marsilya maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Stade Saint-Symphorien'de oynanacak ve CANLI yayınlanacak olan mücadelenin tüm detaylı saat ve kanal bilgilerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metz-Marsilya maçını takip etmek için tıklayınız.

METZ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de Metz ve Marsilya arasındaki bu kritik mücadele, futbol takvimlerinde yerini aldı. Karşılaşma Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 18:00'de başlayacak.

METZ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1 maçlarının Türkiye'deki yayın hakları beIN Sports platformuna aittir. Metz - Marsilya mücadelesi de bu platform üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MUHTEMEL 11'LER

Metz muhtemel 11'i: Fischer; Kouao, Yegbe, Gbamin; Tsitaishvili, B. Traore, Deminguet, Sane; Hein, Sabaly; Diallo

Marseille muhtemel 11'i: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina; O'Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Weah; Gouiri

DİĞER
Trabzonspor'un 4 gollü galibiyeti sonrası dikkat çeken uyarı! "Farklı sonuca rağmen..."
Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni | Başkan Erdoğan Hamas barışa hazır
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
