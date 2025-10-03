CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Paris FC - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Paris FC - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 7. hafta maçında Paris FC ile Lorient kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı olan ve başarı hedefleyen iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Paris FC - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:14
Paris FC - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Paris FC - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Paris FC, evinde Lorient'i ağırlayacak. Stade Jean Bouin'de oynanacak karşılaşmada Benoit Millot düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Paris FC - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris FC - Lorient maçı 3 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

