Paris FC - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Paris FC, evinde Lorient'i ağırlayacak. Stade Jean Bouin'de oynanacak karşılaşmada Benoit Millot düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Paris FC - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris FC - Lorient maçı 3 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.