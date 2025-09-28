CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 8. haftasında heyecan devam ediyor. 28 Eylül 2025 Pazar günü, NiceParis FC karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Maç, ev sahibi takım Nice’in Allianz Riviera Stadyumu’nda oynanacak ve saat 22:00 (TSİ)’de başlayacak. Taraftarlar ve sporseverler, “Nice – Paris FC maçı ne zaman?”, “Nice – Paris FC hangi kanalda yayınlanacak?” ve “28 Eylül Ligue 1 canlı skor takibi” aramaları yapıyor.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 08:49 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 09:05
Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice – Paris FC karşılaşması, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ev sahibi Nice, sahasında galibiyet hedeflerken, Paris FC, deplasmanda puan veya galibiyet kazanarak ligde avantaj sağlamaya çalışacak. Maçın sonucu, hem ligdeki sıralamayı hem de takım form durumlarını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, "Nice – Paris FC maçı ne zaman?", "OGC Nice – Paris FC saat kaçta?" ve "28 Eylül Süper Ligue 1 maçları hangi kanalda?" gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

OGC Nice-Paris FC maçını takip etmek içint tıklayınız.

MAÇ ÖNCESİ

Sezonun ilk beş haftasında dokuz gol yiyen Nice, 2014-15 sezonundan bu yana (11 gol) Ligue 1'de aynı sürede en çok gol yiyen takımı oldu. Ancak ev sahibi olduğu Allianz Riviera Stadyumu'nda sadece iki gol yediler. Pazar günü kazanacakları maçla, Franck Haise'nin takımı bu sezon üçüncü kez ligde en az üç iç saha galibiyeti elde etmiş olacak.

Nice, bu yıl Ligue 1'de evinde oynadığı altı maçta kalesini gole kapatmayı başardı; bu, 2024'teki sayıdan bir fazla. Tarihsel olarak da Les Aiglons, Paris FC karşısında iç sahada güçlü bir performans sergiliyor; geçmiş üç karşılaşmalarını toplamda 10-3 kazanmışlardı.

Paris FC ise sezona heyecan verici başladı. Stéphane Gilli'nin öğrencileri hücumda etkili olsa da, savunmada bazı zaaflar gösteriyor ve şu ana kadar ligde en çok gol yiyen ikinci takım konumunda (12 gol). Takım, tüm müsabakalarda üst üste dokuz maçta en az bir gol yedi; bu, Mart-Eylül 2014'ten beri gördükleri en uzun serileri oluşturuyor.

Sezonun ilk beş lig maçının üçünü kaybeden Paris FC, geçen pazar günü Brest'i 2-1 yenerek deplasman performansını güçlendirdi. Ayrıca, 2025 yılında deplasmanda açılış golünü attıkları hiçbir maçta yenilgi almadılar. Kulübün Nice karşısındaki en başarılı maçlarından biri, Ekim 1978'de Nice'in sahasında oynanan ve Paris FC'nin 3-0 kazandığı karşılaşmaydı.

OGC NICE - PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 28 Eylül Pazar günü Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22:00 (TSİ)'de başlayacak.

NICE PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

OGC Nice-Paris FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Nice'in muhtemel ilk 11'i: Diouf; Oppong, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Sanson, Gouveia; Diop, Boğa; Moffi

Paris FC'nin muhtemel ilk 11'i: Nkambadio; Traore, Chergui, Mbow, Sangui; Lees-Melou; Kebbal, M. Lopez, Camara, Simon; Geubbel'ler

