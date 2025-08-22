Paris Saint-Germain 1-0 Angers (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Angers'i ağırladı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Galibiyeti getiren gol, 50. dakikada Fabian Ruiz'den geldi. Öte yandan 27. dakikada Ousmane Dembélé'nin kullandığı penaltı atışı üstten auta gitti.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain puanını 6'ya yükselterek yoluna kayıpsız devam etti. Angers ise 3 puanda kaldı.

Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Toulouse deplasmanına çıkacak. Angers ise sahasında Rennes'i konuk edecek.