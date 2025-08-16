CANLI SKOR ANA SAYFA
Nice - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Nice - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Nice ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Nice - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:24
Nice - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Nice - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Nice, evinde Toulouse'u ağırlayacak. Stade de Nice'de oynanacak karşılaşmada Romain Lissorgue düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Nice - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice - Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nice - Toulouse maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nice - Toulouse MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Bard, Boudaoui, Louchet, Clauss; Jansson, Moffi, Bouanani

Toulouse: Restes; Cresswell, McKenzie, Methalie; Donnum, Canvot, Sauer, Sidibe; Gboho, Edjouma; Magri

