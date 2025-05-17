Lens - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Lens ile Monaco kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Monaco maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

LENS - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Ryan; Pouilly, Bah, Gradit, Medina, Aguilar; Thomasson, Mendy, El Aynaoui, Sotoca; Said

Monaco: Kohn; Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique; Akliouche, Magassa, Camara, Minamino; Biereth, Embolo

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