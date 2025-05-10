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Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Auxerre ile Nantes 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:08
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Auxerre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 33. haftada Auxerre ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Nantes maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

AUXERRE - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre: Leon; Diomande, Jubal, Akpa; Hoever, Perrin, Diousse, Oppegard; Sinayoko, Onaiwu; Bair

Nantes: Lopes; Centonze, Castelletto, Zeze, Amian; Augusto, Chirivella, Lepenant; Albine, Mohamed, Simon

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