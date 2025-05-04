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Haberler Fransa Ligue 1 Brest-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Brest-Montpellier 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 15:54
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Brest-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest-Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32 haftada Brest-Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brest-Montpellier MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest-Montpellier maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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