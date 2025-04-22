Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Nantes ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes-PSG maçı 22 Nisan Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

NANTES-PSG MUHTEMEL 11'LER

Nantes: Lopes, Amian, Castelletto, Pallois, Cozza, Lepenant, Leroux, Augusto, Simon, Abline, Mohamed

PSG: :Donnarumma, Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Hernandez, Mayulu, Neves, Lee, Dembele, Kvaratskhelia, Ramos

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