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Haberler Fransa Ligue 1 Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nantes ile PSG 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 15:31
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Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Nantes ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes-PSG maçı 22 Nisan Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

NANTES-PSG MUHTEMEL 11'LER

Nantes: Lopes, Amian, Castelletto, Pallois, Cozza, Lepenant, Leroux, Augusto, Simon, Abline, Mohamed

PSG: :Donnarumma, Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Hernandez, Mayulu, Neves, Lee, Dembele, Kvaratskhelia, Ramos

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