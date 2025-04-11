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Haberler Fransa Ligue 1 Lens-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lens ile Reims 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 13:01
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Lens-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens-Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 29. haftada Lens ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens-Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens-Reims maçı 11 Nisan Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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