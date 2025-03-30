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Haberler Fransa Ligue 1 Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Angers ile Rennais 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 11:17
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Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Angers - Rennais maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Angers - Rennais kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Angers - Rennais MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Rennais maçı 30 Mart Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

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