Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Angers - Rennais maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Angers - Rennais kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Angers - Rennais MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Rennais maçı 30 Mart Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...