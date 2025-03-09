Nantes-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 25. haftada Nantes-Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes-Strasbourg NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes-Strasbourg maçı 9 Mart Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ekranlarından yayınlanacak.

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