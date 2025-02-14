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Haberler Fransa Ligue 1 Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Brest ile Auxerre 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 12:30
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Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Brest-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 22. haftada Brest ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST-AUXERRE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest-Auxerre maçı 14 Şubat Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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