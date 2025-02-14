Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Brest-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de 22. haftada Brest ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BREST-AUXERRE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brest-Auxerre maçı 14 Şubat Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.
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