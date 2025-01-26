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Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Toulouse ile Montpellier 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 14:10
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Toulouse - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 19. haftada Toulouse ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - MONTPELLIER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Montpellier maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak.

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