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Haberler Fransa Ligue 1

Lyon 2-2 Auxerre (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Olympique Lyon, Fransa Ligue 1'de de Auxerre'e takıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 19:35 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 19:36
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Lyon 2-2 Auxerre (Maç sonucu ÖZET)

Sahasında konuk ettiği temsilcimiz Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak serisi bozulan Lyon, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında evinde Auxerre'i ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Lyon'un gollerini 45 (penaltı) ve 62. dakikada Georges Mikautadze kaydederken, Auxerre'in golleri 47. dakikada Sinaly Diomande ve 72. dakikada Hamed Junior Traore'den geldi.

Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfired Zaha, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde üç hafta sonra puan kaybeden Lyon puanını 14'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda ilk kez kaybetmeyen Auxerre 10 puana ulaştı.

Ligue 1'in 10. haftasında Lyon, Lille deplasmanına konuk olacak. Auxerre ise evinde Rennes'i ağırlayacak.

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