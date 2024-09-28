Angers - Stade Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Stade Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Angers ile Stade Reims 6. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - STADE REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Stade Reims maçı 29 Eylül Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadele beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

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