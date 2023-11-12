Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Metz - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 11:49
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Metz - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Metz - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Metz ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Nantes maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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