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PSG 4-0 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) PSG evinde farklı kazandı!

Fransa Lig 1'in 6. haftasında PSG ile Marsilya karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 4-0 kazanarak 3 puanı aldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 00:51
PSG 4-0 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET) PSG evinde farklı kazandı!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-0 mağlup etti.

Ligin 6. hafta mücadelesinde PSG, Parc des Princes Stadı'nda Olimpik Marsilya'yı ağırladı.

PSG, 8. dakikada Achraf Hakimi ve 37. dakikada Kolo Muani'nin ağları sarsmasıyla ilk devreyi 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekipte, 32. dakikada sakatlanan yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin yerine oyuna giren Gonçalo Ramos, 47 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırdı. Paris temsilcisi, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle PSG, 11 puanla 3. sıraya yükseldi. 9 puanlı Olimpik Marsilya ise 7. sırada kaldı.

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