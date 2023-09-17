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Lorient 2-2 Monaco (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, deplasmanda Lorient ile 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 18:03
Lorient 2-2 Monaco (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, deplasmanda Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 5. hafta mücadelesinde, sezona iyi başlayan Monaco, Moustoir Stadı'nda Lorient'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 2. dakikada Aiyegun Tosin'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Monaco, 17. dakikada Aleksandr Golovin, 69. dakikada Folarin Balogun'un golleriyle skorda 2-1 üstünlük yakaladı. Lorient adına 90+8. dakikada fileleri havalandıran Romain Faivre, durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sonuçlandı.

Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Monaco, liderliğini sürdürdü. Lorient ise 6 puanla 11. sırada yer aldı.

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