PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Nice maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

PSG - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG

Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Pereira, Vitinha, Mendes; Messi, Ekitike, Neymar

Nice

Bulka; Lotomba, Viti, Dante, Bard; Boudaoui, Thuram, Lemina, Diop; Delort, Laborde