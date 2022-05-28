Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, kariyerinde yeniden yükselişe geçti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, kariyerinde yeniden yükselişe geçti.
Roma'daki başarılı performansı sonrası İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanan milli futbolcu, Ada'da beklentileri karşılayamamıştı.
Sezon başında satın alma opsiyonuyla Olympique Marsilya'nın yolunu tutan Cengiz, adeta taraftarların sevgilisi haline geldi.
Ligue 1'de çıktığı 32 karşılaşmada 10 gol ve 3 asiste imzasını atan yıldız futbolcu, kulüp yöneticilerini etkilemeyi başardı.
Marsilya, milli oyuncunun 8.4 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullandı.
Fransız basını da Cengiz Ünder'i sık sık manşetlerine taşıyor.
Son olarak sezonun röntgenini çeken ButFootballClub adlı site, en iyi yabancı oyunculardan kurulu 11'inde Cengiz Ünder'e de yer verdi.
İşte Fransızlara göre Ligue 1'in bu sezonki en iyi yabancı oyuncu 11'i:
Bizot (Brest) – Hakimi (PSG), Danso (RC Lens), L.Peres (Marsilya), N. Mendes (PSG) – Tete (Lyon), Majer (Stade Rennais), Gerson (Marsilya), Frankowski (RC Lens) – Cengiz Ünder (Marsilya), I. Kone (FC Lorient)
Bu arada Marsilya, ligi 71 puanla 2. sırada tamamladı.
Şampiyon PSG'nin ardından ligi ikinci sırada bitiren Marsilya, Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.
Kariyerine Altınordu altyapısında başlayan milli futbolcu, 2016'da Başakşehir'e transfer oldu.
2017'de İtalyan devi Roma'nın yolunu tutan Cengiz, 2021'de ise Leicester City'e kiralandı.
Milli oyuncu son olarak da Olympique Marsilya'ya transfer oldu.
A Milli Futbol Takımı'yla 38 karşılaşmada görev alan Cengiz Ünder, 12 gole imzasını attı.