Haberler Fransa Ligue 1 Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Son dakika spor haberleri... Fransız ekibi Olympique Marsilya'da geçirdiği kiralık sezonda takımının en önemli isimlerinden biri olan Cengiz Ünder, sezonun en iyileri arasına adını yazdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:02
Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Ligue 1'de çıktığı 32 karşılaşmada 10 gol ve 3 asiste imzasını atan yıldız futbolcu, kulüp yöneticilerini etkilemeyi başardı.

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Marsilya, milli oyuncunun 8.4 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullandı.

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Fransız basını da Cengiz Ünder'i sık sık manşetlerine taşıyor.

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Son olarak sezonun röntgenini çeken ButFootballClub adlı site, en iyi yabancı oyunculardan kurulu 11'inde Cengiz Ünder'e de yer verdi.

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

İşte Fransızlara göre Ligue 1'in bu sezonki en iyi yabancı oyuncu 11'i:

Bizot (Brest) – Hakimi (PSG), Danso (RC Lens), L.Peres (Marsilya), N. Mendes (PSG) – Tete (Lyon), Majer (Stade Rennais), Gerson (Marsilya), Frankowski (RC Lens) – Cengiz Ünder (Marsilya), I. Kone (FC Lorient)

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Bu arada Marsilya, ligi 71 puanla 2. sırada tamamladı.

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

2017'de İtalyan devi Roma'nın yolunu tutan Cengiz, 2021'de ise Leicester City'e kiralandı.

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

Milli oyuncu son olarak da Olympique Marsilya'ya transfer oldu.

Cengiz Ünder en iyiler arasında gösterildi!

A Milli Futbol Takımı'yla 38 karşılaşmada görev alan Cengiz Ünder, 12 gole imzasını attı.

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