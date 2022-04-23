Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Rennes: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG - Rennes: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında PSG sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve PSG şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 23:58
PSG - Rennes: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Fransa Ligi'nin 34. haftasında PSG, sahasında Lens'i ağırladı.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve PSG şampiyonluğunu ilan etme şansını haftaya bıraktı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken maçın 58. dakikasında Lens'ten Danso kırmızı kart gördü. 68. dakikasında Lionel Messi sahneye çıktı. Sol taraftan gelişen atakta Messi, ceza sahası önünde topu aldı. İyi kontrolünün ardından yaptığı sert vuruşla kaleci Leca'yı çaresiz bırakan şutunu attı ve takımını öne geçirdi. 88. dakikaya gelindiğinde sahneye çıkan Jean maça dengeyi getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla PSG, 78 puana yükseldi ve şampiyonluğunu ilan etti. Lens ise son anda kurtardığı beraberlikle puanını 54'e çıkardı.

PSG bu şampiyonluğuyla kupaya 10. kez ulaşmış oldu, Fransa tarihinde şampiyonluk sayısında St. Etienne ile şampiyonluk sayılarını da eşitlemiş oldu.
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