Paris Saint Germain (PSG) - Montpellier maçı CANLI

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG ile Montpellier karşı karşıya geliyor. PSG rakibini mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Montpellier ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmayı amaçlıyor.



PSG'de Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.







PSG-MONTPELLİER MAÇINDA İLK 11'LER

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Gueye, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe

Montpellier: Omlin, Sambia, Thuler, Esteve, Ristic, Chotard, Ferri, Mollet, Savanier, Mavididi, Germain

PSG - MONTPELLIER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

PSG - Montpellier maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.