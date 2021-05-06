Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Fransa'da Lille ile şampiyonluğa koşan milli yıldızımız Burak Yılmaz, Lens ile oynayacakları derbi karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DERBİDEN DAHA FAZLASI"

Lens karşılaşmasıyla ilgili sözlerine başlayan Burak Yılmaz "Lens maçı bizim için derbiden daha fazlası. Onların da hedefi var. Ama bizim için derbiden çok daha fazlası." dedi.

"KAKUTA KEŞKE HİSLERİNİ İÇİNDE YAŞASAYDI"

Lens'te forma giyen Gael Kakuta'nın "Lille'i şampiyonluktan edersek, bu harika olur. Benim tercihim PSG'den yana." sözlerinin hatırlatılması üzerine Burak Yılmaz "Kakuta keşke hislerini içinde yaşasaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı yok. Çünkü geçen hafta PSG ile oynadılar ve yenildiler. Başka bir şey söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLALIM, GOL ATMAYAYIM"

Kalan bölümde gol atmanın kendisi için önemli olmadığını söyleyen Burak Yılmaz "Üç maçı kazanacaksak, 'Burak sen hiç gol atmayacaksın' deseler, hemen kabul ederim. Gol atmak, iyi oyun artık önemli değil. Artık şampiyonluk önemli. Sakin kalmalıyız, genç bir takımız ama üstesinden geleceğiz. Önce Lens maçı, sonra diğer maçlara odaklanacağız. Şampiyonluk için hata yapmamamız gerekiyor." diye konuştu.

"FRANSA LİGİ DAHA ÖNDE"

Türkiye ile Fransa'yı futbol olarak değerlendiren Burak Yılmaz "Türkiye Ligi ile Fransa Ligi arasında fark var. Burası çok sert ve çok fizikli. Avrupa'nın beş büyük liginden bir tanesi. Bunu söylerken, Türkiye Ligi'ni kesinlikle küçümsemiyorum. Ama buradaki seviye çok daha üstte. Türkiye futbol anlamında çok başka seviyede. İnsanların takımlarına ve oyuncularına bağlılığı çok başka, orada futbol hayat!" dedi.

"KONTRATIM VAR; BURADAYIM"

Transfer dedikodularının sorulması üzerine Burak Yılmaz "Buradayım, ailem de burada. Transfer duyumları yanlış. İki senelik kontratım var. Sezonu nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama harika bir sezon yaşıyoruz. Tabii ki hedefimiz şampiyon olmak. Kontratım devam ettiği sürece buradayım. Kontratla ilgili bir korkum, bir endişem yok." yanıtını verdi.

Burak Yılmaz ayrıca "Neden 35 yaşında Fransa'ya geldin, daha erken gelmedin?" şeklindeki soruyu "Güzel soru. Bence kader." diyerek yanıtladı.

"NEYMAR VE MBAPPE DÜNYANIN EN İYİ İKİ İSMİ"

Neymar ve Kylian Mbappe'nin önünde ligi bitirme ihtimallerinin sorulması üzerine milli futbolcu "Neymar ve Kylain Mbappe dünyanın en iyi iki oyuncusu, özellikle Mbappe. İkisini de seviyorum saygı duyuyorum. Onların önünde şampiyon olmak değil de PSG'nin önünde şampiyon olmak diye bakarsak, bizim başarımız daha çok öne çıkar. Biz ne şampiyon olduk, ne de ikinciyiz. İnşallah şampiyon olursak ya da ikinci olursak, bunları o zaman konuşuruz. Şampiyon olmuş gibi konuşup, kendimi rahatlatmak istemiyorum. Hep gergin olmalıyım (Gülerek). Lig bittiğinde istediğiniz soruyu yanıtlarım." diyerek yanıt verdi.