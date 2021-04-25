Haberler Fransa Ligue 1 Lyon-Lille: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de 34. hafta hafta karşılaşmasında , 'i konuk etti. 'da oynanan müsabaka, 3-2 Lille üstünlüğü ile sonuçlanırken, 2 gol 1 asist ile takımını sırtladı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:12
Lyon-Lille: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de forması giyen ve performanslarıyla takımlarını adım adım şampiyonluğa taşıyor. Ligin 34. haftasında 'a konuk olan Lille 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı. Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz ile 60. dakikada kaydetti. Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 20. dakikada Islam Slimani ve 35. dakikada kendi kalesine attı.

Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve , 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, mücadelede 1'er asistle oynadılar.

Bu sonucun ardından son 4 haftada 3. galibiyetini alan Lille, 73 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Lyon ise 67 puanla 4. sırada yer aldı.

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