Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia kaza sonrası takımına döndü

Son dakika spor haberi: 'nin eski oyuncusu kaza sonrası takımına döndü

Son dakika spor haberleri... Bir dönem forması da giyen 'nın, geçtiğimiz aylarda yaşadığı kaza nedeniyle parmaklarından biri kopmuştu. Cezayirli futbolcu o günden bu yana ilk kez, takımı 'un PSG ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:14
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia kaza sonrası takımına döndü

'nin eski futbolcularından , geçtiğimiz aylarda bindiği arazi aracının devrilmesi sonucu elinden ağır yaralanmış ve bir parmağını kaybetmişti.

O günden bu yana sahalardan uzak kalan ve yakın zamanda 'un altyapı takımıyla idmanlara çıkan Benzia'dan iyi haber geldi. Fransız ekibi Cezayirli futbolcunun, Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç için kadroya dahil edildiğini duyurdu.

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