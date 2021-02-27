Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia kaza sonrası takımına döndü

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Yassine Benzia, geçtiğimiz aylarda bindiği arazi aracının devrilmesi sonucu elinden ağır yaralanmış ve bir parmağını kaybetmişti.

O günden bu yana sahalardan uzak kalan ve yakın zamanda Dijon'un altyapı takımıyla idmanlara çıkan Benzia'dan iyi haber geldi. Fransız ekibi Cezayirli futbolcunun, Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç için kadroya dahil edildiğini duyurdu.