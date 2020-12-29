Son dakika: Paris Saint Germain (PSG) Thomas Tuchel’in sözleşmesini resmen feshetti

Paris Saint Germain, Teknik Direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif durumunun kapsamlı bir analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklanan kararın ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, ayrılığın ardından Tuchel ve ekibine teşekkür etti.

Paris temsilcisinin Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'yu getirmesi bekleniyor.