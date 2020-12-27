Haberler Fransa Ligue 1 Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

'in o sözleri şok etti! maçındaki hareketi sonu oldu

Fransa Ligue 1 takımlarından ile teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sürpriz ayrılığın perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Alman teknik adam Tuchel'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında yaşanan ırkçılık skandalının ardından oyuncularını karşısına alıp yaptığı konuşma herkesi şok etti. 47 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir karşılaşmasında yaptığı hareket oyuncularıyla arasının açılmasına neden oldu ve bir anlamda Tuchel kendi sonunu hazırlamış oldu. İşte yaşanan gelişmelerin tüm detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 09:43
Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz , ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti ve yaşanan ırkçılık skandalı dünyanın gündemine oturdu.

Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu, yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulununca ortalık karıştı.

Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

Başta Demba Ba olmak üzere, 'den Neymar ve Mbappe de Rumen hakeme büyük tepki göstermiş ve maç yarıda kalmıştı.

Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONUN BAŞLANGICI OLDU!
'nin teknik direktör ile yollarını ayırmasının perde arkasında, maçında yaşanan olayların olduğu ortaya çıktı.

Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

Milliyet'in derlediği haberde, New York Times, CNN, BBC ve Le Temps gibi yayın organlarına yazan araştırmacı gazeteci Romain Molina, ırkçılık vakasıyla futbolun gündemine damga vuran gecedeki olayların ayrılığa giden yolu açtığını belirtti.

Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

KARŞILAŞMANIN TAMAMLANMASINI İSTEDİ!
Youtube'da 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Molina, 4. hakem tarafından Webo'ya sarfedilen ifadelerin ardından 'li oyuncuların da sahaya çıkmak istemediklerini, ancak Tuchel'in karşılaşmanın tamamlanması görüşünde olduğunu vurguladı.

Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

OYUNCULARIYLA ARASI AÇILDI!
Görüş ayrılığının, teknik adamla oyuncu grubunun arasını açtığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:
"Tuchel, maçında takımını kaybetmişti. O akşam Tuchel oyuncularını karşısına aldı. Yaptığı konuşma futbolcuları şok etti.

Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

Sahayı terk eden ve maça devam etmek istemeyen futbolcularının kararını hiç anlayamadı. O olaydan sonra takımıyla arasında bir çatlak oluştu. Bu tam bir kopuşa yol açtı."

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