Thomas Tuchel'in o sözleri şok etti! Başakşehir maçındaki hareketi sonu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti ve yaşanan ırkçılık skandalı dünyanın gündemine oturdu.

Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulununca ortalık karıştı.

Başta Demba Ba olmak üzere, PSG'den Neymar ve Mbappe de Rumen hakeme büyük tepki göstermiş ve maç yarıda kalmıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONUN BAŞLANGICI OLDU!

PSG'nin teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının perde arkasında, Başakşehir maçında yaşanan olayların olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'in derlediği haberde, New York Times, CNN, BBC ve Le Temps gibi yayın organlarına yazan araştırmacı gazeteci Romain Molina, ırkçılık vakasıyla futbolun gündemine damga vuran gecedeki olayların ayrılığa giden yolu açtığını belirtti.

KARŞILAŞMANIN TAMAMLANMASINI İSTEDİ!

Youtube'da 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Molina, 4. hakem tarafından Webo'ya sarfedilen ifadelerin ardından PSG'li oyuncuların da sahaya çıkmak istemediklerini, ancak Tuchel'in karşılaşmanın tamamlanması görüşünde olduğunu vurguladı.

OYUNCULARIYLA ARASI AÇILDI!

Görüş ayrılığının, teknik adamla oyuncu grubunun arasını açtığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Tuchel, Başakşehir maçında takımını kaybetmişti. O akşam Tuchel oyuncularını karşısına aldı. Yaptığı konuşma futbolcuları şok etti.