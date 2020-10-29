Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon'dan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya övgü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına Lille karşısında çıkacak olan Celtic, hazırlıklarını tamamladı. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Neil Lennon, Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya ayrı bir parantez açtı.

Lille'in Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir takım olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

Lille çok güçlü bir ekip. Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduklarını söyleyebiliriz. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptılar. Böylesine güçlü isimlere sahip bir takımla karşılaşmak zor olacak. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Lille'in oyuncularından korkmuyoruz ama kaliteli futbolcuları olduğunu biliyoruz. Mesela Yusuf Yazıcı, Prag'da 3 gol birden attı. Burak Yılmaz ve Ikone de çok iyi oyuncular. Forvetleri çok güçlü. Birçok farklı dizilişte oynayabiliyorlar. Bazen neredeyse 4-2-4 oynuyorlar. Daima ileriye oynayan bir takım. Bütün takımlar gibi onların da bazı bölgelerde eksiği olabilir.