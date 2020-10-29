Haberler Fransa Ligue 1 Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon'dan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya övgü

Celtic'in teknik direktörü 'dan ve 'ya övgü

'nde Lille ile karşı karşıya gelecek olan İskoç ekibi Celtic'in hocası , milli futbolcularımız ve 'ı övdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 14:04
Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon'dan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya övgü

'ndeki ikinci maçına Lille karşısında çıkacak olan Celtic, hazırlıklarını tamamladı. Basın toplantısında konuşan teknik direktör , Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcular ve 'ya ayrı bir parantez açtı.

Lille'in Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir takım olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

Lille çok güçlü bir ekip. seviyesinde olduklarını söyleyebiliriz. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptılar. Böylesine güçlü isimlere sahip bir takımla karşılaşmak zor olacak. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Lille'in oyuncularından korkmuyoruz ama kaliteli futbolcuları olduğunu biliyoruz. Mesela Yusuf Yazıcı, Prag'da 3 gol birden attı. Burak Yılmaz ve Ikone de çok iyi oyuncular. Forvetleri çok güçlü. Birçok farklı dizilişte oynayabiliyorlar. Bazen neredeyse 4-2-4 oynuyorlar. Daima ileriye oynayan bir takım. Bütün takımlar gibi onların da bazı bölgelerde eksiği olabilir.

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