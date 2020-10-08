Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den Roma'ya son günde ret! Mehmet Zeki Çelik... | Son dakika transfer haberleri

'den 'ya son günde ret! Mehmet ... | Son dakika haberleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'in, İtalyan devi tarafından milli sağ bek Mehmet 'e transferin son gününde yapılan 12 milyon euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı. | Son dakika haberleri

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:45
Lille'den Roma'ya son günde ret! Mehmet Zeki Çelik... | Son dakika transfer haberleri

döneminde savunmaya yönelik takviyeler gerçekleştiren Serie A ekibi 'nın, için yaptığı hamle ortaya çıktı.

Stoper bölgesini Chris Smalling ile güçlendiren ve Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya da teklif götüren İtalyan takımı, sağ bek için Zeki'yi gündemine aldı.

SON GÜN TEKLİFİ!

Roma, transferin son gününde milli sağ bek için 12 milyon euro'luk teklifini iletti ancak 'den red cevabı geldi.

Lille ile A formalarıyla başarılı bir grafik çizen Zeki Çelik'in ismi Milan ve Atalanta takımlarıyla da anılmıştı.

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