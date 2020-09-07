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08 Eylül 2020, Salı
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Kylian 'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Kylian Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Saint-Germain'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian 'nin corona virüsü (koronavirüsü) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Fransa Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Covid-19 tespit edilen Fransız yıldızın milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi. Fransa Milli Takımı'nda da tecrübeli kaleci Steve Mandanda'nın yanı sıra Manchester United’ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon’un genç oyuncusu Houssem Aouar’ın da corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen , Covid-19'a yakalandı.

Fransa Milli Takımı'nın kampında bulunan dünyaca ünlü yıldız hakkında federasyondan şu açıklama yapıldı: "UEFA tarafından milli takımımıza pazartesi günü yapılan testlerde Kylian Mbappe'nin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz test sonucu geldikten sonra takımdan ayrılmıştır."

Fransa Milli Takımı'nda da tecrübeli kaleci Steve Mandanda'nın yanı sıra Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon'un genç oyuncusu Houssem Aouar'ın da corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

OYNAYAMAYACAĞI MAÇLAR...

Mbappe, Fransa'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakada yer alamayacak. Öte yandan 21 yaşındaki futbolcu, PSG'nin ligdeki Lens, Marseille ve Metz maçlarında da görev yapamayacak.

Öte yandan PSG'de daha önce Neymar, Angel di Maria ve Leandro Paredes'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 09:32
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