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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Mbappe’ye müthiş teklif

Mbappe’ye müthiş teklif

'nde son yıllarda şampiyonluklara ambargo koyan , yıldız ismi 'ye büyük bir sözleşme teklif edecek.

Fransa Ligi'nde son yıllarda şampiyonluklara ambargo koyan , yıldız ismi 'ye büyük bir sözleşme teklif edecek. Fransız ekibi, 2022'de mukavelesi sona erecek olan 21 yaşındaki oyuncu için yıllık 41 milyon sterlinlik yeni bir sözleşme hazırlayacak.
  1. 17.2.2020
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