Neymar: O gün ünlü olduğumu anladım
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar, ünlü dizi La Casa de Papel'in oyuncusu Jaime Lorente ile yaptığı röportajda ünlü olduğunu anladığı anısını paylaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Futbola çok küçük yaşlarda başlayan Brezilyalı yıldız Neymar, verdiği röportajda dikkat çeken bir anısını paylaştı. PSG'li süperstar, La Casa de Papel dizisinde Denver adlı karakteri canlandıran Jaime Lorente ile Otro adlı site için yaptığı konuşmada, üzgün olduğunda evden çıkmadığını dile getirdi.
"Her zaman baskı altındayım" diyen Brezilyalı futbolcu, ünlü olduğunu anladığı ana ilişkin ise şu anısını paylaştı:
16 yaşında profesyonel oldum. Okula bile gidemedim. 2010 ya da 2011 yılındaydık. Bir gün kendime kulaklık almak için bir mağazaya gittim. Ödemeyi yaparken, mağaza çalışanı kızların kapıları koşarak kapattıklarını gördüm. 'Neler oluyor?' dedim ve arkama döndüğümde kapının arkasında büyük bir kalabalık gördüm. Mecburen diğer kapıdan çıkmak zorunda kaldım çünkü yalnızdım ve korumam yoktu. O gün ünlü olduğumu anladım.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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