Neymar: O gün ünlü olduğumu anladım

Futbola çok küçük yaşlarda başlayan Brezilyalı yıldız Neymar, verdiği röportajda dikkat çeken bir anısını paylaştı. PSG'li süperstar, La Casa de Papel dizisinde Denver adlı karakteri canlandıran Jaime Lorente ile Otro adlı site için yaptığı konuşmada, üzgün olduğunda evden çıkmadığını dile getirdi.

"Her zaman baskı altındayım" diyen Brezilyalı futbolcu, ünlü olduğunu anladığı ana ilişkin ise şu anısını paylaştı:

16 yaşında profesyonel oldum. Okula bile gidemedim. 2010 ya da 2011 yılındaydık. Bir gün kendime kulaklık almak için bir mağazaya gittim. Ödemeyi yaparken, mağaza çalışanı kızların kapıları koşarak kapattıklarını gördüm. 'Neler oluyor?' dedim ve arkama döndüğümde kapının arkasında büyük bir kalabalık gördüm. Mecburen diğer kapıdan çıkmak zorunda kaldım çünkü yalnızdım ve korumam yoktu. O gün ünlü olduğumu anladım.