Fransa liginde son 7 yılın 6'sında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, ikinci hafta mücadelesinde Rennes'e 2-1 yenildi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), sezonun ikinci maçında Rennes'e 2-1 kaybetti.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.
PSG, 36. dakikada Edison Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.
- 19.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
PSG Rennes'e yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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