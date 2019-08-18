PSG Rennes'e yenildi - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri PSG Rennes'e yenildi

'e yenildi

PSG Rennes'e yenildi

Fransa liginde son 7 yılın 6'sında şampiyonluğa ulaşan Saint-Germain, ikinci hafta mücadelesinde 'e 2-1 yenildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Saint-Germain (), sezonun ikinci maçında 'e 2-1 kaybetti.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.

PSG, 36. dakikada Edison Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.

  1. 19.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PSG Rennes'e yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN