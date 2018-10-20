PSG 10'da 10 yaptı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Amiens'i 5-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Amiens'i 5-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 10. haftasında Parc des Princes Stadı'nda Amiens'i ağırlayan PSG, 12. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Adrien Rabiot, 80. dakikada Julian Draxler, 82. dakikada yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ve 87. dakikada Moussa Diaby'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla lider PSG, ligde 10'da 10 yaparak puanını 30'a çıkarırken, Amiens ise 10 puanla 17. sıraya geriledi. Mbappe ise 8'inci golüne imza atarak krallık yarışında lider konumdaki takım arkadaşı Neymar'ı yakaladı.
- 20.10.2018 21:00
-
Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
-
Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
PSG 10'da 10 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.