PSG 10'da 10 yaptı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    10'da 10 yaptı

    PSG 10'da 10 yaptı

    1. 'nde (Ligue 1) Saint-Germain (), konuk ettiği Amiens'i 5-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

    1. 'nde (Ligue 1) Saint-Germain (), konuk ettiği Amiens'i 5-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

    Ligin 10. haftasında Parc des Princes Stadı'nda Amiens'i ağırlayan PSG, 12. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Adrien Rabiot, 80. dakikada Julian Draxler, 82. dakikada yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ve 87. dakikada Moussa Diaby'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla lider PSG, ligde 10'da 10 yaparak puanını 30'a çıkarırken, Amiens ise 10 puanla 17. sıraya geriledi. Mbappe ise 8'inci golüne imza atarak krallık yarışında lider konumdaki takım arkadaşı 'ı yakaladı.

    1. 20.10.2018 21:00
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