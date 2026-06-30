Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar Osimhen'e alternatif olabilecek yerli bir santrfor arayışını sürdürürken gündemine ise Bertuğ Yıldırım'ı aldı. Cimbom'un Bertuğ'u transfer edebilmek için RAMS Başakşehir'e takas formülünü teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Başakşehir'in inadını kırmak için devreye takas formülü sokuldu.
Geçen sezon İstanbul ekibinde kiralık olarak oynayan Kazımcan Karataş, bonservisiyle birlikte takasta önerildi.
Üzerine de 5 milyon euro teklif eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in yanıtını beklemeye başladı.
Kazımcan'ın performansından memnun kalan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncunun kalıcı olarak alınmasına onay verdi ancak taraflar arasında pazarlıkların bütün hızıyla devam edeceği öğrenildi.
Takas formülü ile birlikte iki takım arasındaki farkın 1-2 milyon euro seviyelerine düştüğü ortaya çıktı.
Kariyerine yeni bir sayfa açıp Galatasaray forması altında devam etmek isteyen Bertuğ Yıldırım da her türlü fedakarlığa hazır olduğunu iletti.
Sezonu Fransız temsilcisi Rennes'de açan ardından Başakşehir'e katılan Bertuğ Yıldırım, İstanbul ekibinde 7 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.