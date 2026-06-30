Forvette Victor Osimhen'e önemli bir alternatif yaratmak isteyen G.Saray, başarabilirse yerli bir takviye ile bu bölgesini güçlendirmeye çalışacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un aklında ise bu tarife uyan bir isim bulunuyor: Bertuğ Yıldırım.