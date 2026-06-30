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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar Osimhen'e alternatif olabilecek yerli bir santrfor arayışını sürdürürken gündemine ise Bertuğ Yıldırım'ı aldı. Cimbom'un Bertuğ'u transfer edebilmek için RAMS Başakşehir'e takas formülünü teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Forvette Victor Osimhen'e önemli bir alternatif yaratmak isteyen G.Saray, başarabilirse yerli bir takviye ile bu bölgesini güçlendirmeye çalışacak.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Teknik direktör Okan Buruk'un aklında ise bu tarife uyan bir isim bulunuyor: Bertuğ Yıldırım.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Başakşehir'de başarılı bir sezonu geride bırakan 23 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, yüksek bir bedelle karşılaştı.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Başakşehir'in inadını kırmak için devreye takas formülü sokuldu.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Geçen sezon İstanbul ekibinde kiralık olarak oynayan Kazımcan Karataş, bonservisiyle birlikte takasta önerildi.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Üzerine de 5 milyon euro teklif eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in yanıtını beklemeye başladı.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Kazımcan'ın performansından memnun kalan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncunun kalıcı olarak alınmasına onay verdi ancak taraflar arasında pazarlıkların bütün hızıyla devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Takas formülü ile birlikte iki takım arasındaki farkın 1-2 milyon euro seviyelerine düştüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Kariyerine yeni bir sayfa açıp Galatasaray forması altında devam etmek isteyen Bertuğ Yıldırım da her türlü fedakarlığa hazır olduğunu iletti.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi! Transferde takas formülü

Sezonu Fransız temsilcisi Rennes'de açan ardından Başakşehir'e katılan Bertuğ Yıldırım, İstanbul ekibinde 7 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.

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