Üçüncü lig takımı Les Herbiers kupada finalde
Fransa Kupası'nda üçüncü lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Chambly'yi 2-0 yenen Les Herbiers finale yükseldi.
Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Les Herbiers, Chambly'yi ağırladı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Florian David, 80. dakikasında ise Ambroise Gboho'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan Les Herbiers, Fransa Kupası'nda ilk finalist oldu.
Les Herbiers'nin finaldeki rakibi, Caen ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belirlenecek.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Üçüncü lig takımı Les Herbiers kupada finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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