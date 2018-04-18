Üçüncü lig takımı Les Herbiers kupada finalde – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Üçüncü lig takımı kupada finalde

    Üçüncü lig takımı Les Herbiers kupada finalde

    'nda üçüncü lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Chambly'yi 2-0 yenen finale yükseldi.

    Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında , Chambly'yi ağırladı.

    Karşılaşmanın 28. dakikasında Florian David, 80. dakikasında ise Ambroise Gboho'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan , 'nda ilk finalist oldu.

    Les Herbiers'nin finaldeki rakibi, Caen ile Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belirlenecek.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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