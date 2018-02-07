Paris'te Neymar rüzgarı

İspanya'nın Barcelona ekibinden sezon başında PSG'ye transfer olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, takımıyla çıktığı 26 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırdı ve 16 gol pası verdi.

Öte yandan Neymar, 222 milyon avro bonservis bedeliyle dünya futbolunun en pahalı transferi olarak da zirvedeki yerini koruyor.



43 gole direkt katkı sağladı

PSG'de 26 maçta 27 gol atıp 16 asist yapan Neymar, takımının toplamda attığı 123 golün 43'üne direkt katkı sağladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 karşılaşmada boy gösteren Brezilyalı futbolcu, 18 gol kaydedip 12 golün de pasını veren isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen PSG'nin grup maçlarında 6 kez sahaya çıkan Neymar, bu müsabakalarda 6 gole imza atarken, 4 kez de asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Lig Kupası'nda oynadığı 2 maçta bir, Fransa Kupası'nda ise bir maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



PSG'nin başarısında büyük pay sahibi

Yoluna dört kulvarda da devam eden başkent temsilcisinin bu başarısında en büyük pay sahibi Neymar oldu.

Attığı 27 gol, yaptığı 16 asist ile Avrupa'nın önde gelen liglerindeki ekiplerde, takımına en fazla katkı sağlayan futbolcu konumunda bulunan Neymar, Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Fransa ve Lig Kupası'nın hepsinde gol atmayı başardı.

24 haftası geride kalan Ligue 1'de PSG 62 puanla en yakın rakibi Olympique Marsilya'nın 11 puan önünde zirvede yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 15 puanla lider tamamlayan PSG, Lig Kupası'nda finale adını yazdırırken, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde mücadelesini sürdürüyor.



Kariyerinde 3 takımda oynadı

Profesyonel kariyerine, 2009'da altyapısından yetiştiği Santos Kulübü'nde başlayan Neymar, daha ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Brezilya Milli Takımı formasını, 10 Ağustos 2010'da ilk kez giyen Neymar, 18 yaşından beri oynadığı milli takımda 83 maçta 53 gol kaydetti.

Santos formasıyla 224 maçta gösterdiği 136 gol ve 65 asistlik performans sonrası 2013 yazında Barcelona'nın transfer ettiği Neymar, kimilerince futbol tarihinin en iyi oyuncusu gösterilen Lionel Messi'nin gölgesinde kalıp kalmayacağı sorusuna, net bir cevap verdi. Brezilyalı forvet, Katalan ekibinde geçirdiği 4 sezonda 186 karşılaşmaya çıktı ve 105 gol, 80 asist üretti.

Sezon başında PSG'nin 222 milyon avroya İspanyol ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, "tarihin en pahalı futbolcusu" konumunda bulunuyor.