Hikaye henüz bitmedi

Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, Fenerbahçe yenilgisinin ardından oyuncularına seslendi ve rövanş öncesinde iddialı konuştu
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, Fenerbahçe yenilgisinin ardından oyuncularına seslendi ve rövanş öncesinde iddialı konuştu: "2-0 tehlikeli bir skor. Bizim için değil, onlar için. Çünkü biz bir gol atarsak; ister 10. dakikada, ister 44. dakikada, ister 85. dakikada olsun, ortalık karışır. Şu an berbat hissediyoruz ama bu hikâye henüz bitmedi."