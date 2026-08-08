Ayrılık zamanı

Sarı-lacivertlilerde veda haftası... Teknik direktör İsmail Kartal tarafından yeni sezon planlamasının içinde yer almayan isimlerin bazıları pazartesi gününden itibaren takımdan ayrılamaya başlayacak. Bu hafta içinde 5 oyuncuyla vedalaşılacak. Yabancı oyuncular konusunda sıkıntı yaşanırken, takımdan ilk gitmesi beklenen iki isim ise; Omar Fayed ile Ognjen Mimovic... Fayed'in bonservisi verilecek. Mimovic ise kiralık olarak gönderilecek.

İLK AYRILACAK KALECİ İRFAN

Yerli isimlerin bazıları da önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe'den gidecek. Takımdan ayrılacak olan ilk yerli isim; İrfan Can Erğibayat... 5'inci kaleci konumuna düşen İrfan Can, Polonya'dan gelen teklifleri kabul etmemişti. 28 yaşındaki eldivenin Gençlerbirliği'yle görüştüğü ve hafta için imzayı atacağı belirtildi. İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in eski kulübü Başakşehir'e, Bartuğ Elmaz'ın da Kocaelispor'a kiralık gitmesi bekleniyor.

CHERİF, BUNDESLİGA'YA

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Sidiki Cherif'e Almanya'dan talipler artıyor. Hamburg'un ardından şimdi de Wolfsburg ile Stuttgart'ın genç golcüyü istediği vurgulandı. Sarı-lacivertliler, Cherif için 25 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

JUVENTUS TAKİPTE

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Juventus'un Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer listesinin üst sıralarına çıkardığını yazdı. Haberde; İtalyan devinin sambacı için henüz resmi teklif yapmadığı ancak önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği de vurgulandı.

FRED UMUDU SÜRÜYOR

Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak için umutla bekliyor. Globo'da yer alan haberde; "Teknik direktör Paulo Bracks, Fred'in transfer edilmesini istiyor ve transfer penceresi 11 Eylül'de kapanıyor. Bracks, Fred transferinden umutlu. Atletico da tecrübeli oyuncuyu ülkesine döndürmek istiyor" ifadeleri yer aldı.