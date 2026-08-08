CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ayrılık zamanı

Ayrılık zamanı

F.Bahçe’de kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalar pazartesi gününden itibaren başlıyor. Önümüzdeki hafta en az 5 oyuncuyla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Ayrılık zamanı

Sarı-lacivertlilerde veda haftası... Teknik direktör İsmail Kartal tarafından yeni sezon planlamasının içinde yer almayan isimlerin bazıları pazartesi gününden itibaren takımdan ayrılamaya başlayacak. Bu hafta içinde 5 oyuncuyla vedalaşılacak. Yabancı oyuncular konusunda sıkıntı yaşanırken, takımdan ilk gitmesi beklenen iki isim ise; Omar Fayed ile Ognjen Mimovic... Fayed'in bonservisi verilecek. Mimovic ise kiralık olarak gönderilecek.

İLK AYRILACAK KALECİ İRFAN

Yerli isimlerin bazıları da önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe'den gidecek. Takımdan ayrılacak olan ilk yerli isim; İrfan Can Erğibayat... 5'inci kaleci konumuna düşen İrfan Can, Polonya'dan gelen teklifleri kabul etmemişti. 28 yaşındaki eldivenin Gençlerbirliği'yle görüştüğü ve hafta için imzayı atacağı belirtildi. İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in eski kulübü Başakşehir'e, Bartuğ Elmaz'ın da Kocaelispor'a kiralık gitmesi bekleniyor.

CHERİF, BUNDESLİGA'YA

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Sidiki Cherif'e Almanya'dan talipler artıyor. Hamburg'un ardından şimdi de Wolfsburg ile Stuttgart'ın genç golcüyü istediği vurgulandı. Sarı-lacivertliler, Cherif için 25 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

JUVENTUS TAKİPTE

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Juventus'un Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer listesinin üst sıralarına çıkardığını yazdı. Haberde; İtalyan devinin sambacı için henüz resmi teklif yapmadığı ancak önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği de vurgulandı.

FRED UMUDU SÜRÜYOR

Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak için umutla bekliyor. Globo'da yer alan haberde; "Teknik direktör Paulo Bracks, Fred'in transfer edilmesini istiyor ve transfer penceresi 11 Eylül'de kapanıyor. Bracks, Fred transferinden umutlu. Atletico da tecrübeli oyuncuyu ülkesine döndürmek istiyor" ifadeleri yer aldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe...
Lukaku adım adım F.Bahçe'ye!
DİĞER
"Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna katıldı! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor
RTÜK'ün ATV'ye kestiği astronomik ceza 17-25 Aralık dönemini anımsattı! Milli yayınlara "yaptırım" kıskacı: Turkuvaz Medya neden hedefte?
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi!
G.Saray'dan savunmaya gençlik aşısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 15:45
Lukaku adım adım F.Bahçe'ye! Lukaku adım adım F.Bahçe'ye! 15:31
Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? 14:23
Salah hazırlık maçında oynayacak mı? Salah hazırlık maçında oynayacak mı? 13:50
Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... 13:48
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 13:27
Daha Eski
Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı 13:27
Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! 13:24
Milli sporcudan altın madalya başarısı! Milli sporcudan altın madalya başarısı! 11:53
Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? 11:45
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni 11:38
Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! 11:27