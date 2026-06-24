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Haberler Fenerbahçe Fener'den Watkins bombası

Fener'den Watkins bombası

Başkan Aziz Yıldırım, Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan 30 yaşındaki forveti almak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 06:50
Fener'den Watkins bombası
Vedat Muriç'ten sonra bir forvet daha alacak olan Fenerbahçe, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins'i de gündemine aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için 'araştırın' talimatı verdiği belirtildi. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunulacak.
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