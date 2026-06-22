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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Arjantinli yıldız Matias Soule'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanıyor.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Sarı-lacivertli camiada ilk olarak yapılan başkanlık seçimi sonrası Aziz Yıldırım, yeniden göreve geldi.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı devralmasının ardından takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu haline gelmişti.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Kanarya'da oldukça flaş bir gelişme yaşandı ve eski teknik direktör İsmail Kartal, bir kez daha sarı-lacivertlilerde göreve başladı.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe ilk transferini resmen yaptı.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Sarı-lacivertliler, eski Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'yi transfer etti.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Vedat Muriqi transferinin ardından Kanarya sağ kanat pozisyonu için de arayışlara başladı.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için Roma'nın yıldızı Matias Soule'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satacak olan Roma'nın Soule'ye gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Fenerbahçe'den transferde Matias Soule sürprizi!

İtalyan basınında, 23 yaşındaki sağ kanat için Kanarya'nın ilgili olduğu vurgulandı.

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