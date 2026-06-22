Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Arjantinli yıldız Matias Soule'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanıyor.
Sarı-lacivertli camiada ilk olarak yapılan başkanlık seçimi sonrası Aziz Yıldırım, yeniden göreve geldi.
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı devralmasının ardından takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu haline gelmişti.
Kanarya'da oldukça flaş bir gelişme yaşandı ve eski teknik direktör İsmail Kartal, bir kez daha sarı-lacivertlilerde göreve başladı.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe ilk transferini resmen yaptı.
Sarı-lacivertliler, eski Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'yi transfer etti.
Vedat Muriqi transferinin ardından Kanarya sağ kanat pozisyonu için de arayışlara başladı.
Güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için Roma'nın yıldızı Matias Soule'yi gündemine aldı.
Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satacak olan Roma'nın Soule'ye gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı bildirildi.
İtalyan basınında, 23 yaşındaki sağ kanat için Kanarya'nın ilgili olduğu vurgulandı.