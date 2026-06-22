Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!
Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya'da Corinthians formasını terleten Andre Luiz ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Andre Luiz, geride kalan sezonda 29 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.
Avrupa'dan oyuncuyla daha önce en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Milan olduğu belirtildi.
İtalyan ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifler Brezilya basınında geniş yer buldu.
İtalyan ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifler Brezilya basınında geniş yer buldu.
Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden anlaşma çıkmadı.
Fenerbahçe'nin ise genç yıldızın gelişimini yakından takip ettiği ifade edildi.
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