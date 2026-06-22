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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya'da Corinthians formasını terleten Andre Luiz ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta saha adaylarına bir yenisini ekledi.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler Corinthians forması giyen Andre Luiz'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

20 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Andre Luiz, geride kalan sezonda 29 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Avrupa'dan oyuncuyla daha önce en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Milan olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

İtalyan ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifler Brezilya basınında geniş yer buldu.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

İtalyan ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifler Brezilya basınında geniş yer buldu.

Fenerbahçe'den transferde Andre Luiz hamlesi!

Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden anlaşma çıkmadı.

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