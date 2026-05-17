Maldini'ye açık çek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Milan efsanesi Paolo Maldini'ye, finansal ve idari şartları sağlayacağı sözünü verdi. Saha içi ve teknik yapılanmayı tamamen bırakmak istediğini ve futbol aklı olmasını teklif etti. Fenerbahçe gibi bir kulübün geniş yetki teklifine İtalyan efsanenin "neden olmasın" diyebileceği öğrenildi.