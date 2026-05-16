Fred'e teklifler geldi

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılmayı planlayan Fred'e Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya'dan resmi teklifler geldi. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için son kararı yeni yönetim verecek. Fred, ayrılmak istediğini Sadettin Saran yönetimine bildirmişti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılmayı planlayan Fred'e Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya'dan resmi teklifler geldi. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için son kararı yeni yönetim verecek. Fred, ayrılmak istediğini Sadettin Saran yönetimine bildirmişti.