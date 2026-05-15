Ali Habeşoğlu'nu izledi

Fenerbahçe Gelişim Direktörü Tuncay Şanlı, Bordum FKÇorum FK maçını tribünden takip etmişti. Şanlı'nın Ege ekibinin genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nu izlediği ve olumlu not tuttuğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe Gelişim Direktörü Tuncay Şanlı, Bordum FKÇorum FK maçını tribünden takip etmişti. Şanlı'nın Ege ekibinin genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nu izlediği ve olumlu not tuttuğu ortaya çıktı. 21 yaşındaki santrfor için raporlar yeni yönetimin belirlenmesinin ardından gelecek teknik adama sunulacak.