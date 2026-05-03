Edson Alvarez’e büyük tepki

Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu. 2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü. Alvarez, 90'da oyuna girdi. Taraftarlar maç sonu ıslıklarla tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
