Fenerbahçe galibiyet hasretine son vermek istiyor! İşte sarı-lacivertlilerin RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i

KULÜBEDE GÖLE VAR

Geçen hafta G.Saray'a yenildikten sonra, şampiyonluğa havlu atan ve psikolojik olarak yıpranan Fenerbahçe, bugün evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco kovuldu, yönetim seçim kararı aldı, takımda eksik çok, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Zeki Murat Göle var. Hedef; galip gelerek sezonu ikinci sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi elemesine katılmak

AFFETTİRMEK İSTİYORLAR

Takımın şampiyonluğu kaçırması taraftarlarda büyük üzüntüye sebep olurken, bugün stada gelecek olan futbolseverlerin protestolarından da çekiniliyor. Yönetim her ne olursa olsun taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını istiyor. Futbolcular da kendilerini taraftara affettirmek için bu maçı kazanarak özür dilemeyi planlıyor. Chobani Stadı'ndaki zorlu maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede ise hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

KANARYA'DA 7 EKSİK VAR

F.Bahçe'de uzun süredir sakat olan Edson Alvarez'in yanı sıra; G.Saray derbisinde cezalı duruma düşen Ederson, Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown, bugün takımdaki yerlerini alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra; sakatlığı nedeniyle kaptan Milan Skriniar ile Dogeles Nene de bugün formalarından uzak kalacak.

ASENSIO BELİRSİZ

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra formasından uzak kalan Marco Asensio, Galatasaray deplasmanında kadroya alınmasına rağmen oynayamamıştı. İspanyol yıldızın, bugünkü RAMS Başakşehir mücadeleisnde de forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı. Asensio'nun durumu maç saatinde netleşecek.

18 YAŞ ALTINA MAÇ ÜCRETSİZ

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların bugünkü mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı. Talep oldukça fazla.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Boz-baykuşlar, sarı-lacivertli takım karşısında son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında aldı. İstanbul temsilcisi, 5 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

4 İSİM SINIRDA

F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Musaba ve Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Nene bugün oynamayacak. Diğer üç isim bu karşılaşmada görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: MERT, SEMEDO, ÇAĞLAR, OOSTERWOLDE, LEVENT, KANTE, İSMAİL, MUSABA, TALISCA, KEREM, CHERIF

RAMS BAŞAKŞEHİR: MUHAMMED, ÖMER ALİ, OPOKU, DUARTE, KAZIMCAN, KEMEN, KALUZINSKI, YUSUF, HARIT, SHOMURODOV, BERTUĞ