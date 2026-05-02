CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe galibiyet hasretine son vermek istiyor! İşte sarı-lacivertlilerin RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Haziranda yeni başkanını seçecek olan sarı-kanarya, bugün evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Yönetim, Tedesco’yu yolladı ardından seçim kararı aldı, takımın başında Zeki Murat Göle var. Hedef ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi elemesine katılmak. Rakip Başakşehir; hedef galibiyet.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
KULÜBEDE GÖLE VAR

Geçen hafta G.Saray'a yenildikten sonra, şampiyonluğa havlu atan ve psikolojik olarak yıpranan Fenerbahçe, bugün evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco kovuldu, yönetim seçim kararı aldı, takımda eksik çok, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Zeki Murat Göle var. Hedef; galip gelerek sezonu ikinci sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi elemesine katılmak

AFFETTİRMEK İSTİYORLAR

Takımın şampiyonluğu kaçırması taraftarlarda büyük üzüntüye sebep olurken, bugün stada gelecek olan futbolseverlerin protestolarından da çekiniliyor. Yönetim her ne olursa olsun taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını istiyor. Futbolcular da kendilerini taraftara affettirmek için bu maçı kazanarak özür dilemeyi planlıyor. Chobani Stadı'ndaki zorlu maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede ise hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

KANARYA'DA 7 EKSİK VAR

F.Bahçe'de uzun süredir sakat olan Edson Alvarez'in yanı sıra; G.Saray derbisinde cezalı duruma düşen Ederson, Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown, bugün takımdaki yerlerini alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra; sakatlığı nedeniyle kaptan Milan Skriniar ile Dogeles Nene de bugün formalarından uzak kalacak.

ASENSIO BELİRSİZ

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra formasından uzak kalan Marco Asensio, Galatasaray deplasmanında kadroya alınmasına rağmen oynayamamıştı. İspanyol yıldızın, bugünkü RAMS Başakşehir mücadeleisnde de forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı. Asensio'nun durumu maç saatinde netleşecek.

18 YAŞ ALTINA MAÇ ÜCRETSİZ

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların bugünkü mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı. Talep oldukça fazla.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Boz-baykuşlar, sarı-lacivertli takım karşısında son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında aldı. İstanbul temsilcisi, 5 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

4 İSİM SINIRDA

F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Musaba ve Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Nene bugün oynamayacak. Diğer üç isim bu karşılaşmada görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: MERT, SEMEDO, ÇAĞLAR, OOSTERWOLDE, LEVENT, KANTE, İSMAİL, MUSABA, TALISCA, KEREM, CHERIF

RAMS BAŞAKŞEHİR: MUHAMMED, ÖMER ALİ, OPOKU, DUARTE, KAZIMCAN, KEMEN, KALUZINSKI, YUSUF, HARIT, SHOMURODOV, BERTUĞ

Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CHP’li Hasbi Dede’nin 8 çelişkisi dosyada: Kamera ve personel ifadeleri savunmasını çökertti | Taciz dosyasında kritik mesaj: “Kabul et, konuyu kapat”
G.Saray'dan eski F.Bahçeli yıldıza transfer kancası!
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:31
Serie A'ya veda eden 2 takım belli oldu! Serie A'ya veda eden 2 takım belli oldu! 01:10
Yasin Özcan: Bunu değiştirmemiz gerekiyor Yasin Özcan: Bunu değiştirmemiz gerekiyor 22:58
"İnşallah kupayı kazanacağız" "İnşallah kupayı kazanacağız" 22:52
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok 22:33
Jota Silva: Bu sezon hedefimiz... Jota Silva: Bu sezon hedefimiz... 22:27
Daha Eski
Manisa FK 3 puanı 5 golle aldı! Manisa FK 3 puanı 5 golle aldı! 22:20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:07
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! 21:44
İstanbulspor A. Demirspor'a gol oldu yağdı İstanbulspor A. Demirspor'a gol oldu yağdı 21:27
F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır 21:02
Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! 20:39