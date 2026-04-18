Kim sezon sonu

Yeni sezonda Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe, eski oyuncusu Kim Min-jae için harekete geçmiş ve oyuncunun menajerini Perşembe günü İstanbul'a getirmişti. Yapılan görüşmede sarı-lacivertli yönetim; Güney Koreli stoper için sezon sonunda resmi teklif yapacağını oyuncunun menajeri Rita'ya iletti. 29 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı da menajeri tarafından yönetime iletildi. İş Bayern Münih'e yapılacak teklife kaldı.