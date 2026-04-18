Fenerbahçe, büyük bir kabus yaşıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği maçlarda karşılaşmanın son anlarında yediği gollerle yıkıldı. Sarı Kanarya, önce 5. Haftada sahasında Alanyaspor'a karşı 2-1 öne geçmişken maçın 90+3'te kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı topla yıkıldı, 2-2'lik beraberlikle 2 puan bıraktı. 23. haftada lider Galatasaray'la puan şansını eşitleme şansına sahip F.Bahçe, uzatmalarda öne geçse de 90+11'de Allevinah'ın golüne engel olamadı, 1-1 bitti.

YİNE AYNI KAHIR YAŞANDI

Süper Lig'de dün akşam öncesinde kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşma şansı olan Fenerbahçe, bir kez daha aynı kabusu yaşadı. Çaykur Rizespor müsabakasında ikinci yarıda 1-0'dan 2-1 geri gelen Tedesco'nun takımı, 90+8'de kaleci Ederson'un hatası sonrası Sagnan'ın kafa golüyle kahroldu ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok kritik 6 puanı son saniyelerde yediği gollerle kaybetti, şampiyonluk yarışında ciddi bir hasar aldı.

KADIKÖY'DE 10 PUAN YİTİP GİTTİ

Sarı-lacivertli takım bu sezon iç sahada 5 beraberlik aldı ve tam 10 puan kaybetti. Fenerbahçe söz konusu 5 karşılaşmada 3'ünde öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Alanyaspor, Kasımpaşa, Çaykur Rize, Göztepe ve Galatasaray ile evinde berabere kalan Kanarya, zirvede hasar aldı.

KEREM'İN SAYISI YETMEDİ

Son haftalarda attığı gollerle öne çıkan Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşısında çok çabaladı. Dün takımını 2-1 öne geçiren Kerem, maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çaykur Rizespor'un golünden sonra yıkılan deneyimli yıldızı takım arkadaşları sakinleştirdi. Kerem bu sezon ligde 6 gol attı, 5 asist yaptı.

TALISCA'DAN 16. GOL

Anderson Talisca, bu sezon ligde 16. golünü kaydetti. Çaykur Rizespor karşısında 75'te penaltıyı kazandıran Sambacı, VAR incelemesinin ardından 80'de topun başına geçti. Talisca, penaltıdan ağları havalandırdı. Geçen hafta Kayseri'de 2 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, dün akşam da fileleri sarstı.

EKSİK RAKİBE TAKILIYOR

Domenico Tedesco'nun takımı bu sezon rakiplerinin kırmızı kart gördüğü dört Süper Lig maçında da puan kaybetti. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 4 beraberlik yaşadı ve 8 puan yitirdi. Kanarya benzer üzüntüyü 2018-19 sezonunda yaşamıştı. Dün de Ç. Rize 10 kişi kalsa da F.Bahçe kazanamadı.